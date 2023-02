Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (17.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) nach wie vor zugreifen.Der BVB habe am Freitag seine Eckdaten für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 veröffentlicht. Und diese könnten sich durchaus sehen lassen. Während der Umsatz des Unternehmens ohne Transfererlöse um 4,2 Prozent auf 222 Millionen Euro habe gesteigert werden können, sei der Nettogewinn um 7,2 Prozent auf 40,2 Millionen Euro geklettert.Die vollständigen Zahlen für die ersten sechs Monate der bisher sportlich und wirtschaftlich guten Saison sollten am 28. Februar präsentiert werden.Die Chancen stünden indes sehr gut, dass der BVB im gesamten Fiskaljahr Umsatz und Gewinn noch deutlich stärker steigern werde. Denn anders als in der Saison 2021/22 habe man die Champions-League-Gruppenphase souverän überstanden. Nach dem 1:0 Hinspiel-Sieg gegen den FC Chelsea könnte die Reise des BVB in der Champions League auch durchaus noch etwas weiter gehen. Alleine die üppigen Prämien in der Königsklassen könnten im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres zu einer spürbaren Einnahmesteigerung führen. Und auch im DFB-Pokal habe der BVB in der Vorsaison relativ früh die Segel streichen müssen. Eventuell würden die Dortmunder in diesem Wettbewerb ebenfalls wesentlich besser als 2021/22 verdienen.Mutige können nach wie vor zugreifen und darauf spekulieren, dass der immer noch sehr hohe Abschlag zur Vor-Corona-Zeit weiter aufgeholt wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. Der Stoppkurs sollte nun auf 3,10 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 17.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link