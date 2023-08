XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,325 EUR -1,59% (18.08.2023, 11:32)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (18.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Am morgigen Samstag starte der BVB mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln in die Bundesliga-Saison 2023/24. Wieder einmal würden die Dortmunder versuchen, dem FC Bayern München Konkurrenz zu machen, obwohl dessen Umsatz fast doppelt so hoch sei. Rein finanziell betrachtet sei jedoch v.a. die Champions-League-Qualifikation wichtig - gerade in diesem Jahr. Denn ab der kommenden Saison 2024/25 werde es aufgrund der großen Reform, im Rahmen derer es mit 36 (aufgeteilt auf vier Gruppen mit je neun Teams) noch etwas mehr Teilnehmer und viel mehr Spiele geben werde, auch noch mehr Geld für alle Clubs in der Königsklasse ausgeschüttet.Die Schere im Profi-Fußball dürfte vermutlich auch in den kommenden Jahren immer weiter auf gehen. Dies sei für Freunde des sportlich fairen und spannenden Wettkampfs natürlich eine schlechte Nachricht, für Clubs wie den BVB, der vermutlich nach wie vor zum elitären Kreis der regelmäßigen Champions-League-Teilnehmer gehören werde, sei das hingegen eine gute Entwicklung. Die BVB-Aktie bleibe für mutige Anleger mit einem langen Atem weiterhin attraktiv (Stoppkurs: 3,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:4,335 EUR -1,25% (18.08.2023, 11:46)