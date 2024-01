Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (11.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der BVB hat in der Bundesliga-Vorrunde gemessen an der Punkteausbeute und gemessen an den spielerischen Leistungen häufig enttäuscht. Damit dies besser werde und man noch unter die ersten vier Plätze in der Tabelle rücken könne, die zur Champions-League-Qualifikation notwendig seien, werde auf dem Transfermarkt nachgelegt.So komme nun Bewegung in Hinblick auf Transfers. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten würden, habe der niederländische Linksverteidiger Ian Maatsen am Mittwoch einen Leihvertrag bis Saisonende unterschrieben. Und auch in Sachen Jadon Sancho dürfte nach Angaben der Zeitung bald Vollzug vermeldet werden können. Der englische Fußball-Nationalspieler sei demnach am Mittwochabend in Dortmund gelandet und soll am Donnerstag den Medizincheck beim BVB absolvieren.Die beiden Deals wären sinnvoll und könnten für neue Impulse sorgen. An der anhaltenden Kursschwäche dürfte allerdings auch dies wenig ändern. Die BVB-Aktie pendele weiterhin nur knapp über dem 2023er-Tief. Angesichts der sportlich eher mauen Entwicklung und des angeschlagenen Charts dränge sich daher kein Kauf auf. Wer die BVB-Aktie bereits im Depot habe, beachte weiter den Stopp bei 3,10 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: