Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Borussia Dortmund und die anderen 35 Clubs aus der 1. und 2. Bundesliga werde es bald wieder spannend. Denn die Deutsche Fußball Liga wolle die Vereine erneut über einen möglichen Investorendeal abstimmen lassen. Dafür hätten sich am Dienstag die Vereins-Vertreter im Präsidium und im Aufsichtsrat der DFL jeweils mehrheitlich ausgesprochen.Am 11. Dezember solle bei der Mitgliederversammlung über eine strategische Vermarktungspartnerschaft entschieden werden. Das habe die DFL in einer Presseerklärung mitgeteilt. "Es braucht eine Weiterentwicklung des DFL-Geschäftsmodells, um auch langfristig eine positive Zukunft der Bundesliga und 2. Bundesliga zu sichern", habe es geheißen. Die DFL sei kein klassischer Fußballverband. Sie sei ein Unternehmen und agiere durch den Vertrieb von Medienrechten zur Übertragung von Spielen des deutschen Profifußballs auf den globalen Medienmärkten.Am 24. Mai seien ähnliche Pläne schon mal gescheitert. Ein entsprechender Antrag habe nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit bekommen. 20 der 36 Clubs hätten dafür gestimmt, elf dagegen und fünf hätten sich enthalten. "Manchmal ist das Leben auch einfach. Das ist Demokratie. Es gab eine klare Mehrheit, aber nicht die, die wir haben wollten. Von daher ist ab heute das Thema beendet", habe DFL-Aufsichtsratschef, Hans-Joachim Watzke, nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung gesagt.In den zentralen Leitlinien für den neuen Anlauf habe die DFL unter anderem betont, das zur Sicherung der Interessen der Clubs eine zeitlich begrenzte Minderheitsbeteiligung an Lizenzerlösen aus der Verwertung der kommerziellen Rechte der DFL geplant sei. "Derartige Modelle sind im Fußball nicht neu: Enge Parallelen gibt es beispielsweise dazu, dass in den vergangenen 20 Jahren viele Vereine zwischenzeitlich Vermarktungspartner zur Unterstützung "an Bord" hatten."Aus den derzeitigen Entwicklungen, wie eine Etablierung der Streamingdienste als neue Anbieter, ergebe sich für die Liga und die Clubs Handlungsbedarf - "vor allem ergeben sich aber auch große Chancen, die es heute zu nutzen gilt, um langfristig erfolgreich zu sein und die Bundesliga und 2. Bundesliga als sportlich und wirtschaftlich konkurrenzfähige sowie gesellschaftlich tief verankerte Institutionen zu bewahren", heiße es von der DFL, deren Pläne schon im Mai vor allem von Clubs wie Borussia Dortmund oder dem FC Bayern befürwortet worden seien."Der Aktionär" halte den Deal, durch welchen dem BVB sowie den beiden Ligen insgesamt zwar kurzfristig mehrere Millionen zukommen würden, dafür mittel- bis langfristig weniger Geld zur Verfügung stehen würde, weiterhin für schlecht. Doch offenbar reize den Großteil der Manager (die verständlicherweise im schnelllebigen Fußball-Geschäft ohnehin eher nicht an die negativen Folgen in den kommenden Jahrzehnten denken würden) die Aussicht auf eine satte Geldspritze.Die Aktie des BVB, die zuletzt darunter litt, dass man durch die zweite Bundesliga-Niederlage in Folge aus den so wichtigen Champions-League-Rängen gerutscht ist, ist aktuell kein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2023)