Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (11.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gehe endlich wieder los: Borussia Dortmund bestreite morgen (Samstag) in der ersten Runde des DFB-Pokals das erste Pflichtspiel der Saison 2023/24. Man sei dabei beim Regionalligisten Schott Mainz zu Gast. Am Wochenende darauf starte mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln dann auch die Bundesliga-Saison für die Borussen.Beim Spiel in Mainz sollte natürlich in erster Linie eine Blamage vermieden werden. Zudem solle die Mannschaft zumindest ein Stück weit Sicherheit für den Bundesliga-Auftakt bekommen. Es gehe aber auch ums Geld: Die Vereine im DFB-Pokal würden von diesem Freitag an nicht nur um den sportlichen Erfolg des Einzugs in die nächste Runde - sondern auch um die Prämien des Deutschen Fußball-Bundes spielen. Jeder der 64 Erstrunden-Teilnehmer erhalte den Fixbetrag in Höhe von 215.600 Euro, in der zweiten Hauptrunde bekomme jeder Club 431.200 Euro. Insgesamt schütte der DFB von der ersten Runde bis zum Halbfinale 69 Millionen Euro aus. "In der ersten Runde steigert sich die Prämie um drei Prozent zur Vorsaison", habe der Verband mitgeteilt.Für die Achtelfinalisten gebe es jeweils 862.400 Euro, im Viertelfinale würden 1.724.800 Euro winken. Die vier Halbfinalisten bekämen 3.449.600 Euro. Dazu kämen Einnahmen aus den Live-Übertragungen, die in den K.-o.-Runden festgelegt würden. Noch nicht festgelegt worden sei die Prämie für die Teilnehmer am Finale am 25. Mai im Berliner Olympiastadion.Darüber hinaus erhalte man immer die Hälfte der Zuschauereinnahmen jeder Runde. Das Spiel morgen in der Mainzer Mewa-Arena werde mit 33.000 Plätzen wieder ausverkauft sein und dürfte dem BVB einen sechsstelligen Betrag in die Kassen spülen. Im Falle von Heimspielen in weiteren Runden könnten zudem noch zusätzliche Einnahmen etwa im Merchandising-Geschäft hinzukommen."Der Aktionär" bleibe dabei: Der enorme Abschlag der BVB-Aktie im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit erscheine ungerechtfertigt. Die Aussichten sind gut, Mutige können nach wie vor auf eine nachhaltige Erholung setzen (Stopp: 3,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 11.08.2023)Mit Material von dpa-AFX