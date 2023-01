XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (30.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Der Lauf von Borussia Dortmund gehe weiter. So habe das Team von Edin Terzic auch das dritte Spiel im neuen Jahr gewonnen. Nach zwei wenig überzeugenden Auftritten gegen den FC Augsburg und beim FSV Mainz 05 habe man nun bei einem Mitkonkurrenten um die begehrten Champions-League-Plätze, Bayer Leverkusen, ein starkes Zeichen gesetzt. Durch den Sieg bei den Leverkusenern habe sich der BVB wieder auf den wichtigen vierten Platz geschoben. Zudem habe der Abstand auf den gestrigen Gegner nun auf satte zehn Punkte ausgebaut werden können.Sollte der BVB sportlich weiterhin halbwegs in der Spur bleiben, werde es indes aus charttechnischer Sicht bald spannend. Denn der Kurs nähere sich allmählich der Marke von 4,43 Euro, das Zwischenhoch aus dem Sommer 2022. Sollte diese Hürde genommen werden, dürfte es kurz darauf zu einem Test des Widerstandsbereichs zwischen 4,50 und 4,55 Euro kommen. Darüber hinaus wäre der Weg rein charttechnisch betrachtet zunächst bis 5 Euro frei.Bleibe der BVB auf Champions-League-Kurs, dürfte sich die Erholung fortsetzen. Für zusätzliche Fantasie würden indes die Spekulationen um einen Verkauf des Mega-Talents Jude Bellingham sorgen. Mutige Anleger könnten darauf setzen, dass die BVB-Aktie ihren Lauf fortsetze, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2023)