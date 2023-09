XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,95 EUR +0,13% (29.09.2023, 14:49)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (29.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Am 14. Oktober werde es für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals ernst. Dann treffe das DFB-Team auf die USA, vier Tage später werde noch gegen Mexiko gespielt. Bevor die zweite Länderspielpause der noch jungen Saison anstehe, gelte es für den BVB aber zunächst noch, die Weichen für eine gute Saison zu stellen. Und dafür würden die nächsten drei Spiele in den kommenden acht Tagen enorm wichtig. So müsse das Team von Trainer Edin Terzic heute in Hoffenheim ran, am Dienstag empfange man den AC Mailand in der Champions League und am übernächsten Samstag Union Berlin.Sportlich bestehe durchaus berechtigte Hoffnung auf Besserung. Charttechnisch betrachtet sei die Stimmung hingegen unverändert mau. Ein Kauf dränge sich weiterhin nicht auf. Wer die Borussia Dortmund-Aktie bereits im Depot habe, sollte nach wie vor den Stoppkurs bei 3,70 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.09.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:3,96 EUR +0,38% (29.09.2023, 14:46)