Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,48 EUR -0,78% (15.05.2023, 17:12)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,485 EUR -1,43% (15.05.2023, 17:36)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (15.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Sportdirektor Sebastian Kehl sehe gute Chancen auf den Meistertitel für den BVB. Die Borussen seien dem Tabellenführer Bayern München zwei Spieltage vor Saisonende dicht auf den Fersen. Charttechnisch probiere sich die Aktie an einer wichtigen Nackenlinie, welche sich bisher als hartnäckig erwiesen habe."Ich glaube, dass die Bayern mehr nachdenken. Die Bayern sind jetzt in einer Situation, die für sie relativ ungewohnt ist", habe Sebastian Kehl am Sonntag bei Sky90 gesagt. In dem von ihm beschriebenen engen Meisterschaftskampf beflügele der 5:2 Sieg gegen Borussia Mönchengladbach vom Samstag sowohl die Mannschaft als auch die Fans. Auch der Chart mache Hoffnung auf weitere Hochs. Für die Aktie gehe es zwar heute um mehr als drei Prozent abwärts, doch die mittelfristigen Aussichten würden unverändert positiv bleiben.Nachdem die Aktie im März ein Doppeltief ausgebildet habe, versuche sie sich seit April an der wichtigen Nackenlinie bei 4,43 Euro. Auch wenn die bisherigen Ausbruchsversuche nicht nachhaltig gewesen seien, sei das Golden Cross vor gut zwei Wochen positiv zu deuten. Da dieses weiterhin aktiv sei, stünden die Chancen für einen erfolgreichen Break-out gut.Das Doppeltief und das Golden Cross seien zwei vielversprechende Signale für Borussia Dortmund. Anleger, die der Empfehlung von "Der Aktionär" gefolgt sind, konnten bereits von gut 26 Prozent an Kursgewinnen profitieren. Nun gilt es, die Nackenline bei 4,43 Euro hinter sich zu lassen, um den Weg zum Mai-Hoch freizumachen, so David Schenk. (Analyse vom 15.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link