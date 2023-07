Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Zwar habe der BVB bisher seine Testspiele gegen Gegner aus der Regionalliga (Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiß Erfurt) sowie einen US-Zweitligisten (San Diego Loyal) allesamt gewonnen, spielerisch hätten Chefcoach Edin Terzic die mitunter offensiv relativ schwachen und defensiv teilweise fahrigen Auftritte überhaupt nicht gefallen. Doch dies habe sich nun geändert.So habe Borussia Dortmund auch gegen das Premier-League-Spitzen-Team Manchester United gewonnen und diesmal auch spielerisch beim 45-Minuten-Debüt von Bayern-Zugang Marcel Sabitzer überzeugt. Der Fußball-Bundesligist habe am Sonntagabend (Ortszeit) in Las Vegas den Premier-League-Club Manchester United mit 3:2 (2:1) besiegt. Das Siegtor habe vor 50 857 Zuschauern im Allegiant Stadium Nationalspieler Youssoufa Moukoko in der 71. Minute auf Vorlage von Marco Reus erzielt.Beide Offensivakteure seien kurz zuvor von Trainer Edin Terzic eingewechselt worden. Reus sei für Donyell Malen gekommen, der den BVB mit einem Doppelschlag (43./44.) zur Pause in Führung gebracht habe. Für Manchester United, das mit dem Ex-Dortmunder Jadon Sancho in der Startelf begonnen habe, hätten Diogo Dalot (24.) und der Brasilianer Antony (52.) getroffen.Der für etwa 20 Millionen Euro vom FC Bayern München verpflichtete Österreicher Sabitzer habe im Mittelfeld zusammen mitten neuen BVB-Kapitän Emre Can und Julian Brandt begonnen. Defensivspieler Thomas Meunier habe in der zweiten Hälfte nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung verletzungsbedingt gleich wieder raus gemusst (68.).Der BVB dürfte allmählich weiter in Fahrt kommen. Rein finanziell betrachtet sei für die neue Serie das Wichtigste, dass es den Dortmundern erneut gelinge, sich für die ab der kommenden Saison sogar noch lukrativere Champions League zu qualifizieren. Die Chancen hierfür stünden sehr gut.Mutige können daher weiter darauf setzen, dass der immer noch enorme Abschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit weiter abgebaut wird (Stopp: 3,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2023)Mit Material von dpa-AFX