Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,502 EUR +1,33% (11.10.2022, 11:29)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,50 EUR +1,45% (11.10.2022, 11:09)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (11.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe sich am Wochenende nach einem 0:2 Rückstand gegen den FC Bayern München noch ein 2:2-Unentschieden erkämpft. Heute müsse der BVB erneut ran. Im Spiel gegen den FC Sevilla gehe es in der Champions League um weit mehr als nur drei Punkte. Die Dortmunder hätten am Abend auch die Chance auf sehr hohe Einnahmen.Satte 16 Mio. Euro wären im Falle eines Sieges fast schon garantiert. Zum einen gebe es in dieser Saison pro Sieg in der Gruppenphase 2,8 Mio. Euro. Zum anderen hätte der BVB durch einen Sieg neun Punkte und wäre für Sevilla in den restlichen beiden Spielen nicht mehr einholbar. Gewinne der krasse Außenseiter FC Kopenhagen heute nicht gegen Manchester City, die derzeit vermutlich stärkste Vereinsmannschaft der Welt, so wäre den Borussen der Einzug ins Achtelfinale bereits nach vier von sechs Gruppenspielen sicher. Dies wiederum würde eine Prämie von 9,6 Mio. Euro bedeuten. Darüber hinaus würde ein zusätzliches Heimspiel in der Königsklasse dem BVB weitere Einnahmen von mehr als 3 Mio. Euro bescheren.Indes würde sich durch den Einzug in die Runde der letzten 16 Teams der UEFA-Koeffizient der Dortmunder wieder verbessern, was höhere Einnahmen in der nächsten Champions-League-Saison (sofern sich der BVB dafür wieder qualifiziere) bedeuten würde. Auch zusätzliche Sponsorengelder oder eine kleine Sonderkonjunktur bei den Fanartikeln wären denkbar. Kurzum: Selten zuvor in der jüngeren Geschichte des BVB hätte sich ein Sieg in der Champions League so derart gelohnt wie am heutigen Abend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: