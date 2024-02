XETRA-Aktienkurs BVB-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (26.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.In dem in dieser Saison intensiven Kampf um die Champions-League-Plätze für die kommende Serie habe Borussia Dortmund gestern einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. So habe das Team von Trainer Edin Terzic gegen die zuvor auch etwas kriselnden Hoffenheimer erneut ein Heimspiel verloren und müsse sich nun kräftig steigern, um die Saisonziele nicht zu gefährden. Denn zwar rangiere der BVB noch auf Platz 4, der zur Teilnahme an der immer lukrativer werdenden Königsklasse berechtigen würde. Doch einer der wichtigsten Gründe, warum man aktuell einen Punkt mehr auf dem Konto habe als der hartnäckigste Verfolger Leipzig, sei schlicht und einfach der Spielplan. Denn RB Leipzig habe nun bereits gegen alle Top-3-Teams der Liga gespielt (und alle drei Partien verloren). Die Dortmunder hätten hingegen in der Rückrunde ein durchaus machbares Programm gehabt. Die Champions League sei also wirklich in Gefahr.Durch den heutigen Kursrückgang habe sich das zuvor ohnehin alles andere als prickelnde Chartbild weiter eingetrübt. Anleger sollten angesichts dieser Schwäche an der Seitenlinie verharren. Wer die BVB-Aktie bereits im Depot habe, sollte den Stoppkurs bei 3,10 Euro im Auge behalten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2024)