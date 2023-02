Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (27.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe im neunten Pflichtspiel des Jahres 2023 den neunten Sieg eingefahren. Durch den 1:0-Auwärtssieg bei der TSG Hoffenheim stehe das Team von Trainer Edin Terzic weiter punktgleich mit Tabellenführer Bayern München auf dem zweiten Platz. Die Ende 2022 noch in Gefahr geratene Champions-League-Qualifikation werde immer wahrscheinlicher.Denn mittlerweile habe der BVB fünf Punkte Vorsprung auf Rang fünf sowie das deutlich bessere Torverhältnis als der SC Freiburg. Auf Eintracht Frankfurt auf Platz sechs seien es sogar acht Zähler. Die achte Qualifikation für die Königsklasse in Folge wäre finanziell enorm wichtig.Denn verpasse man auch nur einmal die Teilnahme, mache sich dies direkt in Form deutlich niedriger Startprämien bemerkbar. Dieses System, das die "bestehende Ordnung" an Europas Spitze mehr oder weniger zusätzlich manifestiere, werde immer wieder heftig kritisiert, dem BVB spiele es als Dauergast aber eben voll in die Karten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: