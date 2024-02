Börsenplätze BVB-Aktie:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der umstrittene Investorendeal der DFL, durch den die 36 Erst- und Zweitliga-Clubs zwar zunächst einen dicken Batzen Geld erhalten würden, mittel- bis langfristig aber weniger TV-Gelder zur Verfügung hätten und vermutlich noch weitere bittere Pillen schlucken könnten, werde weiterhin von Fans sämtlicher Clubs stark kritisiert. So stark, dass nun einer der Interessenten die Reißleine gezogen habe. Nun sei von der DFL bestätigt worden, dass sich der US-Finanzinvestor Blackstone aus dem Bieterprozess für die Medienrechte der Fußball-Bundesliga zurückgezogen habe. "Aus verschiedenen Gründen" komme das Unternehmen Blackstone "nicht mehr als strategischer Vermarktungspartner der Bundesliga und 2. Bundesliga infrage".Die DFL habe zudem bestätigt, dass nur noch die Beteiligungsgesellschaft CVC als letzter Anwärter auf eine prozentuale Beteiligung an einer Tochtergesellschaft zur Verwertung der Medienrechte bereitstehe. "Der weitere Prozess wird im vorgesehenen Zeitplan mit CVC fortgeführt", habe es geheißen. Für die Beteiligung an den TV-Erlösen hoffe die DFL auf die Zahlung von 1 Mrd. Euro durch einen Finanzinvestor.Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe zuvor berichtet, Blackstone gebe das Vorhaben eines Einstiegs auch auf, weil befürchtet werde, dass sich das Verfahren durch das Zögern einiger Clubs noch zu lange hinziehe. Auch die anhaltenden Proteste der Fans sollten einen Einfluss darauf haben, dass Blackstone sich zurückziehe.Eine satte Einmalzahlung eines Investors könnte dem Aktienkurs des BVB zwar kurzfristig etwas Schwung verleihen. Die mittel- bis langfristig klar negativen Folgen, dass eben Jahr für Jahr ein Teil der TV-Einnahmen abgetreten werden müsse, wären allerdings eher negativ zu werten. Daher bleibe zu hoffen, dass der bei den Zuschauern größtenteils ohnehin unbeliebte Deal nicht zustande komme. Die BVB-Aktie bleibe indes weiterhin eine Halteposition. Der Stoppkurs sollte bei 3,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link