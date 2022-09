Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,818 EUR -1,45% (01.09.2022, 11:10)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,816 EUR -2,35% (01.09.2022, 11:06)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (01.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Ein spannender Tag stehe an: Denn heute sei in den europäischen Top-Ligen "Deadline Day". Die Clubs könnten nur noch heute Spieler kaufen oder abgeben. Das nächste Transferfenster öffne erst im Januar. Beim BVB dürfte es wohl keine allzu spektakulären Transfers geben, womöglich werde für einige Spieler ohne Aussicht auf einen Stammplatz noch ein Abnehmer gefunden.Ansonsten hätten die Dortmunder die strategisch wichtigen Transferentscheidungen schon weit vor dem traditionell sehr hektischen "Deadline Day" getroffen. Auf die Krebserkrankung von Star-Einkauf Sebastien Haller (der sich auf dem Weg der Besserung befinde) sei rasch reagiert worden, dementsprechend gut aufgestellt sei das Team von Edin Terzic für die kommenden Aufgaben.Auch an der Börse dürfte der BVB heute immer wieder Thema sein. Dies liege an einer Studie aus dem Hause Berenberg. So habe Analyst Trion Reid die Einstufung für die Anteile von Borussia Dortmund auf "buy" belassen. Das Kursziel sehe er unverändert bei 6,00 Euro, woraus sich Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent errechne. Zudem würden die BVB-Papiere auf der "Top-Pick"-Liste europäischer Mid-Caps bleiben. Die Berenberg-Experten würden die gute Führung des Fußballvereins und die gute Aufstellung loben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: