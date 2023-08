Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,28 EUR -1,95% (03.08.2023, 13:05)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,28 EUR -1,38% (03.08.2023, 12:09)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (03.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der BVB habe gestern mit einem 1:1 Unentschieden gegen den FC Chelsea das letzte Testspiel im Rahmen seiner Marketing-Reise durch die USA absolviert. Stand jetzt gebe es anders als in den vorangegangenen Partien keine Meldungen über weitere Verletzte. Die BVB-Aktie gebe aber trotzdem nach. Auslöser dafür sei eine Meldung der Nachrichtenagentur dpa-AFX, wonach es laut der BaFin im Konzernabschluss des Jahres 2018 Fehler gegeben habe. Auf der Investor-Relations-Seite des BVB finde man indes zu dieser Meldung bisher noch nichts.Grund zur Panik bestehe allerdings nicht. So gehe es bei den Unregelmäßigkeiten der BaFin letztlich v.a. darum, dass etwa Transfers von Spielern fälschlicherweise in den Jahresabschluss 2018 geflossen seien, sie hätten aber laut den Aufsehern eigentlich schon vorher verbucht werden müssen. Darüber hinaus beanstande die BaFin, dass die Transfererlöse nicht zu den "Cashflows aus operativen Aktivitäten" gezählt werden sollten, sondern zu den "Cashflows aus Investment-Aktivitäten". Dies sei letztlich wohl eher eine Ansichtssache als ein schwerer Fehler. Die Dortmunder hätten sich also nicht etwa bewusst reicher gerechnet oder Ähnliches gemacht.Noch sei unklar, ob dies alles sei, was beim damaligen Konzernabschluss schief gelaufen sei. Vermutlich würden die Fehler vor mehr als vier Jahren für den BVB nun jedoch keine allzu großen Konsequenzen haben. Die Nervosität der Marktteilnehmer auf die Meldung sei nichtsdestotrotz verständlich. Es bleibe aber dabei: Mutige Anleger mit einem langen Atem könnten weiterhin darauf setzen, dass die BVB-Aktie ihren immer noch enormen Abschlag im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau in den kommenden Quartalen sukzessive weiter abbaue. Der Stoppkurs sollte bei 3,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: