Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,645 EUR +0,41% (12.01.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,64 EUR +1,25% (12.01.2024, 17:42)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (13.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der BVB mache noch kurz vor dem Rückrundenauftakt am Samstag in Darmstadt erneut Nägel mit Köpfen. So würden die Dortmunder den niederländischen Linksverteidiger Ian Maatsen verpflichten. Der 21-Jährige wechsele auf Leihbasis bis Saisonende vom FC Chelsea aus London zum deutschen Fußball-Vizemeister, wie der BVB am Freitag mitgeteilt habe.Maatsen sei der bisher zweite Dortmunder Neuzugang in der Winter-Wechselperiode. Einen Tag zuvor hatte der BVB die Rückkehr von Jadon Sancho bekannt gegeben, der von Manchester United ebenfalls bis zum Sommer auf Leihbasis für seinen ehemaligen Club auflaufe.Die beiden Deals seien sinnvoll und könnten für neue Impulse sorgen. An der anhaltenden Kursschwäche dürfte allerdings auch dies wenig ändern, erst im Falle positiver Ergebnisse wäre dies wohl der Fall. Die BVB-Aktie pendele weiterhin nur knapp über dem 2023er-Tief. Angesichts der sportlich eher mauen Entwicklung und des angeschlagenen Charts dränge sich daher kein Kauf auf. Wer die BVB-Aktie bereits im Depot habe, beachte weiter den Stopp bei 3,10 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2024)