Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,788 EUR -0,21% (13.09.2022, 09:52)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,79 EUR +0,21% (13.09.2022, 09:39)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (13.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die neue Bundesliga-Saison sei nun etwas mehr als einen Monat alt. Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (bis zum 30.06.) des BVB nähere sich indes bereits allmählich dem Ende entgegen. Daher sei es durchaus Zeit, einen Blick darauf zu werfen, mit welchen Ergebnissen die Analysten aktuell rechnen würden.Für das erste Quartal gebe es aktuell nur wenig Schätzungen, aussagekräftiger seien aber ohnehin die Prognosen der Experten für das gesamte Fiskaljahr 2022/23. Aktuell werde den Daten von Bloomberg zufolge mit einem Umsatzanstieg von 347 auf 417 Millionen Euro gerechnet. Haupttreiber des Wachstums dürften die höheren Zuschauereinnahmen werden. Das Gros der Analysten rechne damit, dass es nicht erneut zu Geisterspielen kommen werde. Dementsprechend dürfte das EBITDA von 81 auf 106 Millionen Euro klettern. Zudem dürfte der BVB den Verlust erheblich eindämmen. Derzeit werde nur noch ein Minus von knapp einer Million Euro erwartet. Zum Vergleich: 2021/22 seien es noch 35 Millionen Euro gewesen.Für das kommende Geschäftsjahr 2023/24 seien die Experten indes optimistischer gestimmt. So werde dafür aktuell ein Umsatz von 442 Millionen Euro prognostiziert. Das EBITDA dürfte auf 112 Millionen Euro gesteigert werden. Zudem werde mit einem Nettogewinn von sechs Millionen Euro gerechnet - im Falle eines besonders guten sportlichen Abschneidens - vor allem in der äußerst lukrativen Champions League - wäre natürlich schlagartig auch ein wesentlich höherer Überschuss möglich.