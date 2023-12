Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,615 EUR -3,98% (07.12.2023, 14:37)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,60 EUR -4,00% (07.12.2023, 14:18)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (07.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Aktie des BVB gebe heute erneut nach. Der Grund hierfür sei das Aus im DFB-Pokal durch die 0:2-Niederlage beim VfB Stuttgart. Bei dieser habe der BVB einmal mehr eine spielerisch schwache Leistung geboten. Zumindest in finanzieller Hinsicht sei dieser Pokalwettbewerb im Vergleich zur äußerst lukrativen Champions-League weitaus weniger wichtig. Zu allem Überfluss hätten sich beim Pokal-Aus aber auch noch einige Spieler verletzt.Die BVB-Aktie komme derzeit kaum voran. Nach mehreren schwachen Wochen arbeite der Kurs immerhin weiter an der Bodenbildung. Der überraschend rasch gesicherte Einzug ins Achtelfinale der lukrativen Champions League habe der Aktie jedoch nur leichte Impulse geben können. Es bleibe dabei: Nur für mutige Anleger (Stopp: 3,10 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: