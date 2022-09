Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Nach einem insgesamt guten Start in die neue Bundesligasaison mit vier Siegen aus fünf Spielen beginne für den BVB heute die Champions League. Und erstmals seit 1998 sei die fast 25.000 Zuschauer fassende Südtribüne bei internationalen Spielen wieder für Stehplätze freigegeben. Davon profitiere der Revierclub in besonderem Maße. Schließlich erhöhe sich die Stadionkapazität von bislang 66.099 Plätzen um mehr als 15.000 auf 81.365 Plätze. Das verheiße laut Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Mehreinnahmen zwischen 1,5 und 2 Mio. Euro.Noch immer notiere die BVB-Aktie weit unter dem Vor-Corona-Niveau. Mutige Anleger könnten darauf setzen, dass es in den kommenden Wochen und Monaten zu einer nachhaltigen Erholung komme. Der Stoppkurs sollte bei 3 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.