Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,748 EUR +1,96% (15.09.2022, 09:47)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,75 EUR +3,02% (15.09.2022, 09:31)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (15.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe gestern Abend in der Champions-League-Gruppenphase am zweiten Spieltag gegen Manchester City die erste Niederlage einstecken müssen. Die Leistung des BVB gebe allerdings durchaus Anlass zur Hoffnung. Die Dortmunder hätten über einen langen Zeitraum in Führung gelegen und gegen eine der besten Mannschaften der Welt auch kaum Schüsse auf das Tor oder sonstige Großchancen zugelassen. Dennoch sollte der gestrige Auftritt in Manchester Mut für die kommenden Aufgaben machen. Ebenfalls positiv: Das zuvor sehr volle Lazarett leere sich allmählich.Der FC Sevilla habe indes für eine weitere gute Nachricht gesorgt. Die Spanier seien in Kopenhagen beim vermeintlich schwächsten Gruppengegner nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Der BVB bleibe damit mit 3 Punkten hinter Manchester City (6 Punkte) auf Platz 2 und habe weiterhin eine gute Ausgangsposition, um das Achtelfinale (und damit sehr üppige Prämien) zu erreichen."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung zur BVB-Aktie fest: Mutige Anleger könnten zugreifen und darauf setzen, dass der immer noch enorme Abschlag des Titels im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit von über 50% in den kommenden Monaten wieder verringert werde. Der Stopp sollte bei 3 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2022)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: