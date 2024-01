Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,645 EUR +0,28% (083.01.2024, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,62 EUR -0,14% (08.01.2024, 09:10)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (08.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Fans müssten sich weiter in Geduld üben. Denn der angestrebte Wechsel von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund ziehe sich immer noch hin. Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" sei der geplante Flug des ehemaligen BVB-Profis mit einem Privatflieger von Manchester nach Marbella am Freitag annulliert worden sein.In Marbella sei offenbar bereits alles für eine medizinische Untersuchung des Flügelstürmers in einer Privatklinik vorbereitet gewesen. Sancho, der im Sommer 2021 für 85 Mio. Euro vom BVB zu Manchester United gewechselt sei, solle nach Medienberichten einen Leihvertrag bis zum Saisonende in Dortmund erhalten. Das finanzielle Volumen des Transfers dürfte bei ca. 5 Mio. Euro liegen und keine Kaufoption beinhalten. Für den BVB wäre dies ein lukrativer Deal, sollte Sancho auch nur halbwegs in ähnliche Verfassung kommen wie vor dem Wechsel nach Manchester. Sanchos Vertrag in England laufe noch bis zum 30. Juni 2026. Von 2017 bis 2021 sei der englische Nationalspieler bei Borussia Dortmund unter Vertrag gestanden.Die Aktie von Borussia Dortmund befinde sich indes charttechnisch weiterhin in einer schwachen Verfassung. Ein Kauf dränge sich daher nach wie vor nicht auf. Wer bereits investiert sei, sollte unverändert den Stoppkurs bei 3,10 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: