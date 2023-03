Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,038 EUR +0,15% (09.03.2023, 08:50)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,028 EUR -8,33% (08.03.2023, 17:36)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (09.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Aktie von Borussia Dortmund sei im gestrigen Handel kräftig unter die Räder geraten. Nach dem Ausscheiden in der Champions League habe die BVB-Aktie am Ende des Handelstages mehr als 8% verloren. Denn durch die 0:2 Niederlage beim FC Chelsea würden dem Dortmunder Verein üppige Prämienzahlungen und weitere mögliche Einnahmen entgehen.Charttechnisch betrachtet sei erste die Niederlage des Kalenderjahres für den BVB nach zuvor zehn Siegen in Folge ebenfalls zur Unzeit gekommen. Schließlich habe sich der Kurs angeschickt, einige wichtige Widerstandsmarken anzugreifen. Nun seien Kaufsignale vorerst erst einmal in weite Ferne gerückt. In den kommenden Wochen wäre es nun wichtig, dass sich die BVB-Aktie wieder stabilisieren könne und der seit Herbst 2022 ausgebildete Aufwärtstrend weiterhin bestehen bleibe.Blicke man indes auf den langfristigen Chart, so falle weiterhin auf, dass der Kurs noch weit unter dem Niveau vor der Corona-Krise notiere - obwohl mittlerweile die großen Belastungsfaktoren in Form von Geisterspielen oder anderen Zuschauerbeschränkungen längst keine Rolle mehr spielen würden.Hinzu komme, dass es in Deutschland wohl nur wenige börsennotierte Firmen gebe, die über derart hohe stille Reserven verfügen würden wie der BVB. Der Grund sei die Bilanzierung der Spieler. Diese würden in der Bilanz als "Immaterielle Vermögensgegenstände" mit der Ablösesumme angesetzt und über die Vertragslaufzeit hinweg "abgeschrieben".Natürlich sei die Aktie des BVB alles andere als ein Witwen- und Waisenpapier. Aber wer über etwas Mut und einen langen Atem verfüge, habe gute Chancen, mit dem günstig bewerteten Papier in den kommenden Monaten oder Jahren ordentliche Gewinne einzufahren. Wichtig dabei: Ein Stoppkurs bei 3,10 Euro sollte die Investition vor größeren Verlusten absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link