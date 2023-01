Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (09.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie präsentiere sich weiterhin in einer sehr starken Verfassung. Dies liege wohl auch daran, dass die im Herbst noch sehr hohe Zahl der Ausfälle (was auch zu schwachen Ergebnissen führte) immer weiter sinke. So mache auch Torjäger Sébastien Haller weiter erstaunliche Fortschritte und hoffe auf ein baldiges Comeback.Nach zwei Operationen und einer Chemotherapie habe der im vergangenen Sommer an Hodenkrebs erkrankte Dortmunder Rekordeinkauf im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten bisher fast jede Trainingseinheit mit nahezu voller Intensität absolviert. "Man merkt jetzt, dass es die ganze Arbeit im letzten halben Jahr wert war", habe Haller am Montag in Marbella gesagt.Das schüre die Hoffnung, dass der vor Saisonbeginn für 31,5 Millionen Euro verpflichtete Torjäger dem Tabellensechsten im zweiten Saisonabschnitt bei der avisierten Aufholjagd Richtung Champions-League-Plätze helfen könne. "Wenn Trainer und der medizinische Staff der Meinung sind, dass ich spielen soll, dann spiele ich", so Haller, der einen Kaderplatz im ersten Pflichtspiel des Jahres in der Bundesliga am 22. Januar gegen Augsburg nicht kategorisch habe ausschließen wollen: "Ja, alles ist möglich. In meinem Kopf gibt es keine Grenzen. Ich werde mein Bestes geben, um am 22. Januar da zu sein."Noch im November habe sich der als Ersatz für Torgarant Erling Haaland (Manchester City) von Ajax Amsterdam verpflichtete ivorische Nationalspieler einer zweiten Operation unterziehen müssen. Doch die damaligen Sorgen seien mittlerweile großer Zuversicht gewichen. Selbst ein Kurzeinsatz im Testspiel am Dienstag (16 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf scheine möglich.Mutige können weiterhin auf eine Erholung der Aktie setzen, die immer noch knapp 60 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau notiert (Stoppkurs: 2,80 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2023)Mit Material von dpa-AFX