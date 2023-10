Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (30.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe am Sonntag im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt ein Remis erzielt. Damit sei der BVB in der Tabelle der Fußball-Bundesliga zumindest auf Schlagdistanz zur Spitze geblieben. Derzeit rangiere Borussia Dortmund hinter Bayer Leverkusen, dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart auf Rang vier der Tabelle. Die Aktie des BVB könne am Montagvormittag etwas zulegen.Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es am Morgen 1,4 Prozent nach oben auf 3,75 Euro. Ein Befreiungsschlag sei dies jedoch nicht, sie Aktie verharre weiterhin im Keller. Von ihren besten Zeiten - den Jahren 2018 und 2019 - sei sie weiterhin weit entfernt. Damals seien Anleger bereit mehr als zehn Euro für die Aktie zu bezahlen gewesen. Das bisherige Allzeithoch habe bei 10,18 Euro gelegen."Wir wollten nahe dranbleiben und unsere Serie ausbauen", so Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Unentschieden am Sonntag. Der BVB habe vor dem Gastspiel am Main fünf Siege hintereinander gefeiert. Verlängert hätten die Westfalen hingegen die Unschlagbar-Serie in der Bundesliga: 17 Liga-Partien seien sie ohne Niederlage. "Wir haben das Gefühl, dass wir besser Fußball spielen können. Trotzdem haben wir gezeigt, dass wir schwer zu besiegen sind", habe auch BVB-Coach Edin Terzic gesagt.In der Tabelle lägen die Dortmunder mit 21 Zählern weiter auf dem vierten Platz hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen (25), Bayern München (23) und dem punktgleichen VfB Stuttgart (21). "Wir haben die Serie fortsetzen können, nicht verloren und sind zurückgekommen", so Kehl.Ein Kauf der Anteilscheine drängt deshalb sich aktuell nicht auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2023)Mit Material von dpa-AFX