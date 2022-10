Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (31.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Anteilscheine von Borussia Dortmund könnten zum Auftakt in die neue Handelswoche erneut zulegen. Kein Wunder, schließlich habe der BVB am Wochenende durch den durchaus glücklichen 2:1-Erfolg bei einem der vermutlich ganz großen Rivalen um die Champions-League-Plätze, Eintracht Frankfurt, drei enorm wichtige Punkte eingefahren.Durch den Auswärtssieg sei der BVB nun wieder auf Platz 4 geklettert, auf dem zuvor noch die Frankfurter rangiert hätten. Nach dem eng getakteten Programm der vergangenen Wochen könnten die Dortmunder indes zumindest etwas durchschnaufen. Im Champions-League-Match gegen den FC Kopenhagen gehe es abgesehen von der Siegprämie um nichts mehr. Der BVB werde unabhängig vom Ausgang als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einziehen."Der Aktionär" bleibe für die Aktie von Borussia Dortmund weiterhin zuversichtlich gestimmt. Umsatz und Ergebnis dürften im laufenden Geschäftsjahr deutlich höher ausfallen als im Vorjahr. Zudem sei die Aktie im Branchenvergleich relativ günstig bewertet.