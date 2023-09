Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (13.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie könne im heutigen Handel zulegen. Womöglich helfe dabei ein Projekt, welches den Dortmundern kurzfristig eine satten Geldbatzen bescheren könnte, mittel- bis langfristig aber durchaus skeptisch zu sehen sei. Denn die Clubs der Deutschen Fußball Liga würden sich offenbar erneut mit dem Einstieg eines Investors beschäftigen.Nachdem die Pläne zuletzt nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit unter den 36 Vereinen der Bundesliga und 2. Bundesliga gefunden hätten, könnte nun wieder darüber diskutiert werden - allerdings unter veränderten Rahmenbedingungen. Die neuen DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel würden zunächst die Stimmung unter den Clubs ausloten, habe es geheißen.Der Liga-Dachverband habe für eine Laufzeit von 20 Jahren 12,5 Prozent der Einnahmen einer neuen Tochtergesellschaft veräußern wollen, die für die Vermarktung der nationalen und internationalen Medienrechte zuständig sei. So sollten zwei Milliarden Euro erlöst werden, von denen ein erheblicher Teil für Investitionen zur Modernisierung ausgegeben werden sollte. Rund 300 Millionen Euro aus der Summe sollten zur freien Verfügung an die Vereine fließen. Kritiker hätten davor gewarnt, ein Investor wolle auch Einfluss nehmen. In der organisierten Fanszene habe es ebenfalls Widerstand gegeben.Angesichts der nun aber komplett fehlenden Einnahmen durch einen Investoren-Einstieg gebe es möglicherweise ein Umdenken und doch die notwendige Mehrheit für die Pläne. Laut Bericht gebe es Überlegungen, 7,5 Prozent der Einnahmen der DFL-Tochter zu veräußern und dafür zwischen 750 Millionen und einer Milliarde Euro zu erlösen.DER AKTIONÄR und auch andere Experten stünden einem derartigen Deal, der den Clubs zwar zunächst kurzfristig viel Geld bescheren, dafür aber die Einnahmen mittel- bis langfristig drücken würde, skeptisch gegenüber. Es dürfte spannend werden, was diesbezüglich in den nächsten Monaten geschehen werde.Mutige können indes bei der Borussia Dortmund-Aktie investiert bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 3,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.09.2023)Mit Material von dpa-AFX