Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,43 EUR -3,28% (28.08.2023, 14:16)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,445 EUR -2,41% (28.08.2023, 14:04)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (28.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem überaus schmeichelhaften Sieg zum Bundesliga-Auftakt gegen Köln lasse der BVB bereits am zweiten Spieltag Punkte liegen. Ausgerechnet beim Abstiegskandidaten und Revier-Nachbarn VfL Bochum seien die Schwarz-Gelben nicht über ein 1:1 hinausgekommen - und hätten sportlich noch viel Luft nach oben. Darüber hinaus gebe es auch noch zwei Verletzte zu beklagen.Die Worte, die Julian Brandt nach dem Spiel gefunden habe, seien durchaus alarmierend. "Am Ende ist jeder selbst dafür verantwortlich, am Anfang der Saison sich dahin zu arbeiten, dass man auf seinem Peak ist, dass man in einer guten Verfassung ist, dass man das leistet, wozu man imstande ist", habe der Nationalspieler von Borussia Dortmund nach dem enttäuschenden Auftritt beim VfL Bochum bei Sport1 gesagt und einige seiner Mitspieler damit deutlich kritisiert. Der BVB laufe seinen Ansprüchen direkt zu Beginn der Spielzeit hinterher. Von der Form eines ernsthaften Titelaspiranten sei Dortmund weit entfernt.Obwohl sie darauf vorbereitet gewesen seien, seien die BVB-Profis in Bochum mit der aggressiven Spielweise des Revier-Rivalen lange überhaupt nicht zurechtgekommen. Nach der Partie habe es dann auch noch zwei schlechte Nachrichten von Cheftrainer Edin Terzic gegeben. Der Revierklub habe zwei Verluste zu vermelden: Mats Hummels und Felix Nmecha hätten beide verletzungsbedingt ausgewechselt werden müssen.Mutige greifen daher weiterhin zu, zumal auch die sportlichen Leistungen nur besser werden können, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 28.08.2023)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link