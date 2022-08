Die BVB-Aktie bleibt für Mutige ein Kauf (Stopp: 3,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Auch bei den in Deutschland allerdings relativ marktengen Anteilen von Ajax könne zugegriffen werden. Die Aktie von Unterhaching sollten Anleger hingegen eher meiden. (Analyse vom 04.08.2022)



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (04.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.An diesem Wochenende würden die 1. Bundesliga und andere europäische Top-Ligen wieder starten. Aus Börsensicht stünden dabei natürlich die börsennotierten Clubs im Blickpunkt. "Der Aktionär" habe in den letzten Wochen bereits immer wieder über den BVB berichtet und nehme im zweiteiligen Check nun auch andere Fußball-Aktien näher unter die Lupe.Der BVB habe auch dank cleverer Zukäufe einen sehr starken Kader und gute Chancen, dass den Dortmundern in der kommenden Saison ein gutes Abschneiden in der Bundesliga (und damit eine erneut ungefährdete Qualifikation für die Champions League) gelingen sollte. Darüber hinaus sollte das Team vom neuen beziehungsweise alten Trainer Edin Terzic in den Pokalwettbewerben wieder deutlich besser abschneiden als in der diesbezüglich enttäuschenden Vorsaison.Darin bestehe auch ein wichtiger Hebel, um das Konzernergebnis im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr deutlich zu verbessern. Der andere wichtige Faktor wäre natürlich, dass es erstmals seit der Saison 2018/19 eine komplette Spielzeit ohne Geisterspiele geben werde. Dann dürfte der BVB wieder schwarze Zahlen schreiben - und die im Branchenvergleich günstig bewertete Aktie deutlich zulegen.Der zweite deutsche Fußball-Club an der Börse habe indes deutlich von einem der BVB-Transfers profitiert: So habe die Spielvereinigung Unterhaching durch den Wechsel von Ex-Jugendspieler Karim Adeyemi von RB Salzburg zu BVB eine Einmalzahlung von satten sechs Millionen Euro erhalten (sowie die Option auf zwei erfolgsabhängige Tranchen von je einer Million Euro). Zum Vergleich: In der Vorsaison habe der gesamte Umsatz der Unterhachinger bei nur 4,2 Millionen Euro gelegen. Stelle man die Erlöse allerdings wieder ins Verhältnis zur aktuellen Marktkapitalisierung von 20 Millionen Euro, so erscheine der Viertligist derzeit deutlich zu ambitioniert bewertet zu sein. WKN A0H0RS ) sei im aktuellen Transferfenster häufig genannt worden - wie gewohnt meist als abgebender Verein. So hätten den niederländischen Meister diesmal Star-Stürmer Haller (für 31 Millionen Euro zu Borussia Dortmund) verlassen, Rechtsverteidiger Mazraoui und Mittelfeldmotor Gravenberch (beide FC Bayern München, Mazraoui sei ablösefrei gewesen, Gravenberch habe 19 Millionen Euro gekostet) sowie Lisandro Martinez für satte 57 Millionen Euro zu Manchester United. Es dürften also wieder üppige Gewinne erwartet werden.Es könne davon ausgegangen werden, dass Amsterdam die Lücken entweder durch clevere Zukäufe oder eben durch Nachwuchsspieler aus der berühmten vereinseigenen Talentschmiede schließen werde. Gut möglich, dass das Team erneut eine gute Rolle in der heimischen Meisterschaft sowie in der Champions League spielen werde.Der in den Jahren vor Corona stets profitable Club dürfte in dieser Saison - sofern es nicht doch wieder zu Geisterspielen komme - wieder schwarze Zahlen schreiben. Im Kurs scheine dies bisher noch nicht ausreichend eingepreist zu sein. Langfristig orientierte Anleger könnten darauf setzen, dass der Verein weiterhin praktisch Talente wie am Fließband produziere - und daran auch zukünftig gut verdienen werde.Fußballaktien seien natürlich alles andere als Witwen- und Waisenpapiere. Doch gerade aktuell erscheine die Chance auf eine nachhaltige Gegenbewegung bei manchen Titeln besonders gut. Denn nach drei Serien mit teilweise erheblichen Zuschauerbeschränkungen dürften sich die Ergebnisse nun wieder nachhaltig verbessern.