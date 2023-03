(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: vi



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,28 EUR 0,00% (01.03.2023, 16:30)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,282 EUR +0,28% (01.03.2023, 16:14)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (01.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) weiterhin zu kaufen.Am gestrigen Dienstag habe der BVB seine Zahlen für das H1 22/23 (habe am 31.12.22 geendet) veröffentlicht. Insgesamt hätten die Zahlen soweit im Bereich der grundsätzlichen Erwartungen gelegen. Auch die Aktie bewege sich bisher 2023 positiv und habe sich über 4,00 Euro stabilisieren können. In H1 habe ein Konzernumsatz in Höhe von 222 Mio. Euro erzielt werden können, während der Analyst mit rund 220 Mio. Euro gerechnet habe. Das EBITDA sei auf 80,8 Mio. Euro gekommen, der Analyst habe 78 Mio. Euro erwartet. Nach Abschreibungen sei das EBIT bei 50,6 Mio. Euro gelandet.Insgesamt habe das Konzernergebnis nach Steuern ein Ergebnis von 40,2 Mio. Euro erreicht. Der Analyst habe mit -38 Mio. Euro geplant und somit relativ genau eine Punktlandung erreicht. Die Transfererlöse in H1 hätten sich auf 87,9 Mio. Euro belaufen und somit rund 20 Mio. unter dem Vorjahres-H1. In Q2 hätten die Transferentgelte bei rund 27 Mio. Euro gelegen, was knapp unter der Analysten-Schätzung von 29 Mio. Euro gelegen habe.Obwohl der BVB solide in die Saison gestartet sei, habe die Mannschaft in den letzten Spieltagen vor der WM-Pause einige unnötige Punkte abgegeben. Am 15. Spieltag (letzter vor der WM-Pause) habe man auswärts bei Borussia Mönchengladbach mit 4:2 verloren. Seit dem Start nach der WM-Pause habe der BVB in der Bundesliga 2023 nicht mehr verloren und alle Spiele gewonnen. Aktuell stünden sie punktgleich mit dem FC Bayern auf Platz 2 (schlechtere Tordifferenz).Im DFB Pokal habe man das Achtelfinale erreicht und den VFL Bochum auswärts mit 2:1 besiegt. Im Viertelfinale Anfang April warte RB Leipzig im Spiel um den Einzug ins Halbfinale. Auch in der CL habe man sich nach einem holprigen Start für die KO-Runde als 2. hinter ManCity qualifizieren können und dort auf Chelsea getroffen. Das Hinspiel habe mit 1:0 gewonnen werden können und das Rückspiel finde am 07.03. in Chelsea statt.Nachdem die H1-Zahlen im Bereich der Erwartungen gelegen hätten, sehe der Analyst aktuell keinen Bedarf, seine Schätzungen anzupassen. Er erwarte weiterhin Umsätze in Höhe von 433 Mio. Euro, sowie ein Konzernergebnis von -5,8 Mio. Euro. Ab 2023/2024e erwarte er wieder ein Nettoergebnis auf Break-Even Höhe (-0,2 Mio. Euro), sollte nach dieser Saison die Pandemie langsam zum Ende kommen.Das Kursziel von 5,00 Euro und die Kaufempfehlung für die Borussia Dortmund-Aktie bleiben unverändert, werden aber bei Bedarf angepasst, so Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research. (Analyse vom 01.03.2023)Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;