(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: vi



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,32 EUR -0,12% (22.08.2023, 17:08)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,32 EUR +0,47% (22.08.2023, 16:55)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, CEFA und Senior Equity Analyst von FMR Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unverändert zum Kauf.Gestern habe der BVB seine vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023 (habe am 30.06.23 geendet) berichtet, welche insgesamt leicht besser als erwartet ausgefallen seien. Insbesondere beim EBITDA und beim EPS habe der BVB die Analystenschätzungen geschlagen. Während Silbe ein EPS von -0,05 Euro erwartet habe, habe es bei +0,09 Euro gelegen. Auch das EBITDA mit 123 Mio. Euro habe über den von Silbe geschätzten 96 Mio. Euro gelegen. Somit liege der BVB in der GuV voll im Plan. Jedoch ein paar Cashflow-Zahlen hätten wiederrum unter den Analystenerwartungen gelegen. Silbe habe einen Kassenbestand von 13,1 Mio. Euro erwartet, während der BVB einen Rückgang auf 4,5 Mio. Euro berichtet habe. Jedoch würden auch die Cashflow Zahlen noch im Soll liegen und seien nicht als Enttäuschung zu werten.Beim Ausblick für das laufende Geschäftsjahr halte sich der Vorstand noch bedeckt. Aber da insbesondere der Transfer von Bellingham erst dieses Jahr verbucht werde, sollten im Normalfall die Gewinne weiter steigen und man erhoffe sich davon, wieder eine Dividende im nächsten Jahr zahlen zu können.Neue Schätzungen für 2023/2024e: Infolge der vorläufigen Zahlen habe Silbe natürlich seine Schätzungen anpassen müssen. Da durch den Verkauf von Bellingham ein deutliches Transferplus bisher entstanden sei, werde sich dies natürlich positiv auf die Umsätze beim BVB auswirken. Bisher sei der Analyst davon ausgegangen, dass in der Saison 23/24e die Gesamtleistung bei 521 Mio. Euro liegen sollte, bei einem EBITDA von 135 Mio. Euro und beim Nettoergebnis ein positives Ergebnis in Höhe von 32,0 Mio. Euro.Nach Anpassung seiner Schätzungen gehe der Analyst von folgenden Schätzungen aus: Er erwarte nun eine Gesamtleistung in Höhe von 540,4 Mio. Euro (+20 Mio. Euro), sowie ein Konzernergebnis von 27 Mio. Euro (+16 Mio. Euro YoY). Das EBITDA sehe er in 2023/2024e bei 145 Mio. Euro, was zu einem EBIT von 37 Mio. Euro führen sollte. Jedoch sei es noch viel zu früh, Aussagen über den Ausgang der Saison zu treffen. Der FCB wolle weiterhin seinen Titel verteidigen, während der BVB endlich wieder Meister werden wolle.Das Kursziel von 5,00 Euro und die "kaufen"-Empfehlung bleibt unverändert, wird aber bei Bedarf weiter angepasst, so Marcus Silbe, CEFA und Senior Equity Analyst von FMR Research. Das Konzernergebnis könnte noch signifikant abweichen, bei größeren Transfers bis zum Ende der Transferperiode. Der 1. Spieltag sei schon mal mit einem Sieg des BVB gestartet. Silbe werde das Geschehen weiterhin eng verfolgen und bei Bedarf seine Schätzungen anpassen. (Analyse vom 22.08.2023)Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;