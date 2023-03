"Sie werden vielleicht noch eine Zinserhöhung durchführen, um ihr Gesicht zu wahren, aber die FED ist fertig", habe er in einem Interview gegenüber "Kitco News" gesagt. "Das ultimative Mandat der FED ist nicht Inflation und nicht Beschäftigung, sondern Finanzstabilität. Die Risse in der Finanzstabilität werden größer, also ja, sie sind fertig. Sie können die Zinssätze nicht weiter erhöhen, wenn die Welt in Flamen steht."



Merk habe hinzugefügt, dass es sich die FED nicht leisten könne, ihren aggressiven Kurs fortzusetzen. Selbst wenn es keine neue Ansteckung durch das Scheitern der Silicon Valley Bank und der Signature Bank gebe. Er habe hinzugefügt, dass während der breitere Finanzmarkt derzeit widerstandsfähig sein möge, andere Bedrohungen am Horizont lauern würden.



"Wenn die US-Notenbank länger höhere Zinsen anbietet, wird etwas brechen; es ist nur eine Frage des Wann und Wo. Etwas wird brechen, und alles andere sind nur Details", habe er gesagt.



In dieser Umgebung sei es laut Merk logisch zu erwarten, dass die Goldpreise weiter steigen würden. Die FED beende ihre aggressiven Zinserhöhungen und die Märkte würden mit einem möglichen Zinsschnitt im Juni rechnen. Gleichzeitig bleibe die Inflation deutlich erhöht. Merk habe gesagt, dass dieses Szenario zu niedrigeren realen Zinssätzen führen werde, wodurch Gold zu einer attraktiven und sicheren Anlage werde.



Es sehe tatsächlich so aus, als wäre das Hoch der US-Leitzinsen bald erreicht. In diesem Fall würde der Goldpreis bei einer weiterhin hohen Inflation stark profitieren. DER AKTIONÄR bleibe bullish und rechne mit einem neuen Allzeithoch in diesem Jahr. (16.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Laut Axel Merk, Präsident und CIO von Merk Investments, hätten die größten Bankpleiten in den USA seit der Finanzkrise von 2008 gezeigt, wie fragil die Finanzmärkte sind, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Da sich der Markt nach Jahren des billigen Geldes durch die abrupte Kehrtwende der FED nun mit einer neuen Situation auseinandersetzen müsse.Für ihn sei es keine Frage ob, der Goldpreis in diesem Umfeld steigen werde. Er habe bemerkt, dass die Federal Reserve zwar bei ihrem nächsten Treffen die Zinssätze um 25 Basispunkte erhöhen könnte, aber dieser Anhebungszyklus effektiv beendet sei.