Handel mit Devisen gibt es seit langer Zeit

In den vergangenen Jahrzehnten wurde der Devisenmarkt in den 70er Jahren schnell sehr wichtig. Damals wurden viele Wechselkurse von Währungen erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder freigegeben. Seitdem haben sich deshalb die Umsätze an den Forex-Märkten auf mehrere Billionen Euro gesteigert – und zwar pro Tag. Dieses Wachstum kennt bislang kaum Grenzen.



Natürlich wird der größte Teil dieser Umsätze von professionellen Tradern erzeugt, die oft für Unternehmen in der Finanzbranche arbeiten. Allerdings ist der Forex-Handel heute auch für Privatleute eine Möglichkeit, um das eigene Portfolio zu diversifizieren. Die Märkte sind praktisch rund um die Uhr erreichbar, zudem kann man schon mit relativ geringen Summen einsteigen und von Währungsgeschäften profitieren.



Das Internet ist ohnehin für Finanzgeschäfte von großer Bedeutung. Schon im Jahr 2020 nutzten rund 65 Prozent der Menschen in Deutschland Online-Banking, gerade bei jungen Menschen waren es sogar noch mehr. Auch der Boom von Kryptowährungen wie Bitcoin, in die man mittlerweile sogar per ETF investieren kann, unterstreicht die Verbindung von moderner Technik und Geldanlage.



Chancen und Risiken

Genau wie jede andere Form der Kapitalanlage bietet auch das Forex-Trading Chancen auf Rendite, aber auch Risiken. Durch den häufigen Einsatz von Hebelprodukten lassen sich schon bei sehr kleinen Kursausschlägen relativ hohe Gewinne erzielen. Zugleich sind dabei aber auch große Verluste möglich. Deshalb sind das entsprechende Risikomanagement und eine passende Strategie unverzichtbar.



Darüber hinaus sollte man sich als Trader zudem auf einzelne Währungspaare konzentrieren. So ist es deutlich leichter, die aktuellen Nachrichten im Blick zu behalten, die für den Wechselkurs relevant sind. Wenn man dann bestimmte Meldungen sieht, kann man mit ein bisschen Erfahrung gut einschätzen, wie diese sich auf den Kurs auswirken könnten und entsprechend investieren. Wer das erst einmal testen will, kann bei guten Brokern in der Regel auch ein kostenloses Demokonto nutzen. (21.02.2024/ac/a/m)









