Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der plötzliche Zusammenbruch der amerikanischen Silicon Valley Bank (ISIN US78486Q1013/ WKN A0ET46) hatte seit Donnerstag die Furcht vor einer neuen Finanzkrise geweckt und seither hohe Wellen an den Märkten geschlagen, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Starke Kapitalabflüsse hätten die Bank zum frühzeitigen Verkauf ihres Anleihen-Portfolios gezwungen, weshalb diese, angesichts der stark gestiegenen Zinsen, binnen Tagen bankrottgegangen sei. Schnell seien Erinnerungen an die Bankenkrise von 2008 wach geworden und die Märkte hätten mögliche Eingriffe der US-Notenbank (FED) eingepreist. Die Zinsen zweijähriger US-Staatsanleihen seien von 5,07% am Mittwoch auf 4,46% am Montagmorgen gefallen, während der Goldpreis in dieser Zeit von 1.810 US-Dollar auf 1.894 US-Dollar gesprungen sei.Hätten die Märkte nicht einen staatlichen Bail-Out, sondern stattdessen Dominoeffekte innerhalb des Bankensystems eingepreist, so wären diametral gegensätzlich die Zinsen angestiegen, während der Goldpreis womöglich erst einmal hätte Federn lassen müssen, ähnlich in der Bankenkrise von 2008.In der Nacht von Sonntag auf Montag hätten das US-Finanzministerium und andere Regulierer einen Staatseingriff für die SVB verkündet, da man "eine Panik an den Märkten verhindern wolle". In den USA seien Bankeinlagen bis zu 250.000 US-Dollar versichert und somit nur 12% aller Kundengelder der SVB, während der Rest der Vermögenswerte einen Haircut erfahren hätte. Nun jedoch sollten ab Montagmorgen die Kunden der SVB vollen Zugriff auf ihre Gelder in vollem Umfang haben. Die Sorge vor Dominoeffekten im Bankensystem sei damit vom Tisch und die Marktteilnehmer, die darauf gewettet hätten, hätten recht behalten.Boom- und Bust-Zyklen gebe es seit vielen Jahrhunderten. Am Ende eines jeden Konjunkturaufschwungs stünden Kreditausfälle, Bankrotte und eine Rezession, in der sich die Wirtschaft von den Auswüchsen und Fehlallokationen des vorherigen Booms bereinige und wieder gesunde. Nach dem längsten Konjunkturaufschwung der Geschichte, der bis 2020 angedauert habe und dem dann typischen Anstieg der Zinsen, sei es nur folgend logisch, dass auch diesmal Unternehmen und folgend Banken insolvent würden, was eine typische Rezession kennzeichne. Neu sei jedoch, dass entgegen den vorherigen Jahrhunderten bis 2008, Notenbanken und Regierungen nun in Rezessionen Geld drucken würden, um so das Bankensystem und den Sozialstaat zu schützen.Die keynesianische Lehre sehe in Rezessionen ein dem Kapitalismus innewohnendes Phänomen und ein Problem, dem man durch staatliche Eingriffe Herr zu werden versuche. Diese Ansicht der Interventionisten sei falsch, da die wahre Ursache von konjunkturellen Zyklen in der zyklischen Expansion und Kontraktion der Geldmenge im Bankensystem zu verordnen sei. Grundsätzlich gebe es keinen Grund, warum Volkswirtschaften nicht kontinuierlich wachsen sollten, frei von konjunkturellen Auf- und Abschwüngen, würde die Geldmenge nicht der zyklischen Expansion und Kontraktion unterliegen. Bei Verständnis der wahren Ursachen müsse man kein Raketenwissenschaftler sein, um für die nächsten Jahre eine starke Rezession prognostizieren zu können.