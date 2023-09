Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.958,00 EUR -0,03% (13.09.2023, 12:40)



NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

3.173,43 USD -0,29% (12.09.2023, 22:00)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (13.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautzin von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Die Online-Reiseagentur sei seit dem Ende der Corona-Pandemie wieder in aller Munde. Zwar habe es auch hier im Kontext des Bärenmarkts 2022 einige Abschläge gegeben, doch spätestens seit dem Ausbruch über die Ebene bei 2.160 USD sei die Booking-Aktie kaum noch zu halten, wie Marktanalyst Achim Mautzin einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX erkläre."Im langfristigen Chart befinden wir uns bereits seit geraumer Zeit in einem Aufwärtstrend. Auf mittelfristiger Ebene sehen wir ebenfalls eine Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs. Lediglich die Phase kurz vor und nach der Präsentation der Quartalsergebnisse Anfang August war etwas volatiler", fasse er zusammen. So sei der Gewinn zuletzt gegenüber dem Vorjahresquartal um +97,2% gestiegen. Der Umsatz habe um satte +27,2% zugelegt. Alles in allem würden die Fundamentaldaten die ungemein starke Entwicklung der Aktie bestätigen."Nun scheinen die Bullen das zuletzt gebildete Allzeithoch bei 3.251,71 USD wieder ins Visier zu nehmen. Für die kommenden Tage und Wochen ist es ungemein wichtig, die psychologisch wichtige Ebene bei 3.000 USD zu verteidigen. Knapp darüber hat sich zuletzt Ende August ein höheres Tief gebildet. Alles oberhalb dieser Marke bleibt demnach bullisch." (Analyse vom 13.09.2023)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie: