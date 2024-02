NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

3.716,84 USD -0,90% (16.02.2024, 22:00)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holdings Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (20.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings: Unverändert in Korrektur - ChartanalyseDie Aktie von Booking (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) befindet sich seit Ende Oktober mit dem Verlaufstief bei 2.733 USD in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 13. November habe das Papier dabei die Ichimoku-Wolke im Tageschart überschreiten und damit ein langfristiges Long-Signal generieren können, welches im weiteren Kursverlauf auch bestätigt worden sei. Das bisherige Verlaufshoch sei bei 3.844 USD am 8. Februar erreicht worden. Seitdem befinde sich das Papier in einer Korrektur, könne sich aber bisher im Bereich des wichtigen 10er-EMA halten.Die Aktie von Booking befinde sich übergeordnet weiterhin in einem Aufwärtstrend, aber aktuell in einer Korrektur. Die vorherigen Korrekturen seien immer wieder im Bereich um den 10er-EMA ausgelaufen, bevor es für das Papier dann weiter aufwärts gegangen sei. Solange die Aktie den 10er-EMA verteidigen könne, sei mit kurzfristig eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Komme es zu einem Kursrutsch unter den 10er-EMA, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 50er-EMA bei aktuell 3.515 USD zu rechnen. Langfristig eintrüben würde sich die Lage erst mit einem Kursrutsch unter die Ichimoku-Wolke. (Analyse vom 20.02.2024)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:3.406,00 EUR -0,32% (20.02.2024, 08:39)