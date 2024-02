ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (26.02.2024/ac/a/n)







Norwalk (www.aktiencheck.de) - Anbei ein Statement von Booking Holding Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) zum Entscheidungsentwurf der spanischen Wettbewerbsbehörde:"Wir sind enttäuscht über den CNMC-Entscheidungsentwurf und widersprechen den darin enthaltenen Feststellungen entschieden. Wir werden in Kürze eine Notifizierung im Rahmen des EU-Gesetzes über digitale Märkte (DMA) einreichen. Der DMA soll einheitliche Regeln für Online-Plattformen in der gesamten EU sicherstellen und eine Fragmentierung auf nationaler Ebene vermeiden. Wir glauben, dass die Bedenken der CNMC in diesem Rahmen erörtert und bewertet werden sollten, auch um sich auf Lösungen zu einigen, die in ganz Europa einheitlich gelten. Wir beabsichtigen, gegen diese beispiellose Entscheidung in Spanien Berufung einzulegen, sollte sie tatsächlich in dieser Form gefällt werden."Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:3.257,00 EUR +0,52% (26.02.2024, 11:49)NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:3.506,52 USD -10,14% (23.02.2024, 21:59)