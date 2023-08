NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (01.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Analyst James Lee von Mizuho Securities USA:James Lee, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) weiterhin mit "buy" ein.Während die Reisedaten im Hinblick auf das Flugvolumen und die Hotelpreise bis ins Quartal hinein stark geblieben seien, seien die positiven Nachrichten vor allem angesichts der bevorstehenden schwierigen Wettbewerbsbedingungen eingepreist, erkläre der Analyst in einer Research Note. Angesichts der mäßigen Inflation und der robusten Verbraucherausgaben bevorzuge das Unternehmen den Gig-Economy-Bereich aufgrund günstiger Stückzahlen, verbesserter Produktivität und Marktanteilsgewinnen für Branchenführer.James Lee, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Booking Holdings unverändert mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 2.950 auf 3.265 USD. (Analyse vom 31.07.2023)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:2.682,00 EUR -0,81% (01.08.2023, 16:15)