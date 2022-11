Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (02.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Starke Quartalszahlen würden am Mittwoch nachbörslich für Schwung bei der Aktie von Booking Holdings sorgen. Die Betreiberin verschiedener Online-Reiseportale habe im dritten Jahresviertel nicht nur gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zulegen können, sondern auch die Schätzungen der Analysten auf ganzer Linie übertroffen.Die Bruttoreisebuchungen über die verschiedenen Portale von Booking Holdings hätten im dritten Quartal mit 32,1 Milliarden Dollar 36 Prozent über dem Vorjahreszeitraum gelegen. Die Wall Street habe lediglich mit 30,48 Milliarden Dollar gerechnet. Auch die Zahl der gebuchten Übernachtungen habe mit 240 Millionen und die von Analysten erwarteten 232,8 Millionen übertroffen.Nach umgesetzten 4,7 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2021 habe der Konzern seinen Umsatz im dritten Quartal 2022 auf sechs Milliarden Dollar gesteigert und auch dort die Konsensschätzung von 5,9 Milliarden Dollar übertroffen. Unterm Strich habe ein Nettogewinn von 41,98 Dollar pro Aktie oder 1,7 Milliarden Dollar zu Buche gestanden. Dies entspreche mehr als einer Verdoppelung gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 (18,60 Dollar pro Aktie und 769 Millionen Dollar). NASDAQ 100 gehört habe, würden die Papiere nachbörslich bis zu sechs Prozent zulegen.Langfristig seien die Aussichten für Booking Holdings, die sich auf der "Aktionär"-Empfehlungsliste befinde, vielversprechend.Aufgrund des nach wie vor angeschlagenen Chartbilds sind die Papiere aktuell jedoch nur eine Halteposition, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Booking Holdings-Aktie. (Analyse vom 02.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link