2.639,47 USD +2,73% (08.05.2023)



US09857L1089



A2JEXP



PCE1



BKNG



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (09.05.2023/ac/a/n)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Der Analyst sei der Meinung, dass die Q1-Ergebnisse und der Q2-Ausblick von Booking stark gewesen seien. Das Unternehmen sehe weiterhin eine starke Nachfrage nach Sommerreisen, obwohl das Management auch wiederholt habe, dass das, was es sehe, einen bescheidenen Prozentsatz dessen darstelle, was wahrscheinlich gebucht werde und stornierbar sei. Booking bleibt eine Top-Aktienidee, so der Analyst.Doug Anmuth, Analyst von J.P. Morgan Securities, bekräftigt das Rating "overweight" für die Booking Holdings-Aktie. Das Kursziel werde von 2.850 auf 3.000 USD angehoben. (Analyse vom 05.05.2023)