NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

3.506,52 USD -10,14% (23.02.2024, 21:59)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (26.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von JMP Securities:Die Analysten von JMP Securities stufen die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) weiterhin mit "outperform" ein.Booking habe solide Ergebnisse für das vierte Quartal geliefert, wobei sowohl der Umsatz als auch das bereinigte EBITDA leicht über den Konsensschätzungen gelegen hätten. Die Prognosen seien jedoch schwächer ausgefallen als erwartet, da sich die Reisenachfrage weiterhin auf dem Weg der Normalisierung befinde, so die Analysten von JMP Securities in einer Research Note. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass Booking die beste Reiseplattform sei, um das mäßige Branchenumfeld zu überstehen, und glaube, dass das Unternehmen gut positioniert sei, um bis 2024 und darüber hinaus weitere Marktanteile zu gewinnen.Die Analysten von JMP Securities stufen die Aktie von Booking Holdings Inc. weiterhin mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 3.600 auf 3.950 USD. (Analyse vom 26.02.2024)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:3.259,00 EUR +0,59% (26.02.2024, 13:57)