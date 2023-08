Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (04.08.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Mit überaus starken Quartalszahlen sorge Booking Holdings bei den Anlegern für richtig gute Laune. Die Betreiberin verschiedener Online-Reiseportale habe im zweiten Quartal nicht nur gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zulegen können, sondern habe auch die Erwartungen der Analysten auf ganzer Linie übertroffen.Die Bruttoreisebuchungen über die verschiedenen Portale von Booking hätten in Q2 mit 39,7 Mrd. Dollar 15 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum gelegen und hätten damit zugleich die erwarteten 38,1 Mrd. Euro übertroffen. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen sei derweil im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent gestiegen.Das Unternehmen habe überdies den Netto-Gewinn um satte 97,2 Prozent auf 37,62 Dollar pro Aktie verbessert und damit die Konsensschätzung der Analysten von 28,80 Dollar deutlich übertroffen. Auch die Umsätze hätten die Prognosen des Marktes geschlagen: Booking habe in Q2 mit 5,46 Mrd. Dollar Einnahmen ausgewiesen, die über den von den Analysten im Vorfeld taxierten 5,2 Mrd. gelegen hätten. Das sei ein Anstieg von 27,2 Prozent gegenüber dem Vorjahres-Umsatz von 4,3 Mrd. Dollar.Booking habe die Erwartungen des Marktes förmlich pulverisiert und notiere folgerichtig im vorbörslichen US-Handel auf einem neuen Allzeit-Hoch bei 3.170 Dollar - etwa 11 Prozent über Donnerstags-Schluss.Klare Sache: Engagierte Anleger bleiben bei der Booking Holdings-Aktie weiter dabei und lassen die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link