Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (04.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Booking habe am Mittwochabend mit durchwachsenen Q2-Zahlen den Anlegern durchaus die Laune verdorben. Während das Ergebnis über den Prognosen gelegen habe, verfehle die US-Online-Reisebuchungsplattform beim Umsatz die Markterwartungen. Zudem signalisiere der Ausblick nachlassendes Wachstum. Die Anleger würden mit Blick auf das vorbörsliche Minus verschnupft reagieren.Konkret habe Booking 857 Dollar Millionen Dollar beziehungsweise 19,08 Dollar je Aktie im zweiten Jahresviertel verdient. Das sei besser als gedacht. Die Analysten hätten lediglich mit 17,56 Dollar gerechnet.Bei den Einnahmen habe allerdings der Online-Reise-Gigant die Prognosen der Experten verfehlt. Die ausgewiesenen 4,29 Milliarden Dollar hätten leicht unter den im Vorfeld taxierten 4,32 Milliarden Dollar gelegen.Was den Anlegern vor allem nicht schmecke, sei der im Ergebnis zurückhaltende kurzfristige Ausblick. Booking erwarte zwar nach Aussagen von CEO Glenn Fogel für das dritte Quartal einen Rekord-Umsatz. In der Telefonkonferenz des Unternehmens habe Fogel jedoch zugleich festgestellt, dass sich das Wachstum der Brutto-Buchungen mit 20 Prozent seit Ende des Quartals verlangsamt habe. Zur Einordnung: Im zweiten Quartal habe diese Kennziffer noch fast doppelt so hoch gelegen, und zwar bei 38 Prozent.Klar: Die Anleger hätten sich offenbar etwas mehr erhofft. Und auch mit Blick auf die schwächelnde Weltwirtschaft sei unklar, wie sich die Kundennachfrage mittel- bis langfristig entwickele. Dennoch: Booking sei aufgrund des genialen (Online-)Geschäftsmodells und hohen Marktanteils (etwa 40 Prozent) der Platzhirsch in der Branche.Kurzum: Investierte Anleger bleiben in jedem Fall an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Booking Holdings-Aktie. (Analyse vom 04.08.2022)