NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.834,53 USD +1,65% (13.07.2023, 22:00)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (14.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Barclays:Mario Lu, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) von 2.960 auf 3.130 USD.Die Kreditkartendaten von Barclays in den USA würden zeigen, dass sich die Ausgaben für Freizeitunterkünfte im Mai und Juni von den Tiefstständen im April gegenüber 2019 verbessert und sich in der zweiten Junihälfte weiter stabilisiert hätten, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Angesichts der makroökonomischen Unsicherheit im zweiten Halbjahr 2023 nach einem lokalen Höchststand im ersten Quartal ziehe es Barclays vor, mit Booking Holding auf dem Weg zu den Q2-Zahlen für Online-Reisen defensiv zu bleiben.Mario Lu, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Booking Holdings-Aktie bestätigt und das Kursziel von 2.960 auf 3.130 USD angehoben. (Analyse vom 13.07.2023)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:2.536,00 EUR +0,48% (14.07.2023, 09:38)