NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.521,80 USD +2,80% (27.02.2023, 22:00)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (28.02.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Analyst Stephen Ju von der Credit Suisse:Stephen Ju, Analyst von der Credit Suisse, stuft die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) weiterhin mit "outperform" ein.Stephen Ju habe angemerkt, dass die Outperformance des 4. Quartals auf die anhaltende Nachfrage der Verbraucher nach Reisen zurückzuführen sei, die sich in einem Wachstum der Übernachtungen von 10% bzw. 8% im Vergleich zu den Werten für 2019 bzw. Q3 von 22 ausdrücke. Darüber hinaus habe das Management gesagt, es bleibe "optimistisch in Bezug auf die langfristigen Möglichkeiten von Auslandsreisen aus China", aber das Unternehmen habe angemerkt, dass es aufgrund der pandemiebedingten Beschränkungen, die erst im Januar nachgelassen hätten, erst im späteren Verlauf des Jahres mit wesentlichen Brutto-Buchungsbeiträgen rechne.Stephen Ju, Analyst von der Credit Suisse, stuft die Aktie von Booking Holdings unverändert mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 2.600 auf 2.850 USD. (Analyse vom 24.02.2023)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:2.362,00 EUR -0,59% (28.02.2023, 10:20)