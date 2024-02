Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

3.435,00 EUR +0,26% (21.02.2024, 12:08)



NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

3.701,65 USD -0,41% (20.02.2024, 21:59)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (21.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von BofA Securities:Justin Post, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) weiterhin mit "neutral" ein.Booking Holdings lege am Donnerstag, den 22. Februar, seine Ergebnisse für das vierte Quartal vor. Das Management von Booking habe für das vierte Quartal ein Wachstum von 9% bei den Übernachtungen prognostiziert, so Justin Post, der der Meinung sei, dass sich die Trends nach der Prognose angesichts der Ergebnisse von Airbnb ( ISIN US0090661010 WKN A2QG35 ) verbessert hätten, und der Aufwärtspotenzial sehe.Von den Konkurrenten sei jedoch zu lesen gewesen, dass sich das Buchungswachstum im ersten Quartal verlangsamt und die Marketingausgaben erhöht hätten, und das Unternehmen sei der Meinung, dass der Markt angesichts der Aussichten der Konkurrenten und der üblichen Q1-Konservativität von Booking eine gewisse Vorsicht bei der Prognose erwarte.Justin Post, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Booking Holdings unverändert mit "neutral" ein und erhöht das Kursziel von 3.500 auf 3.900 USD. (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie: