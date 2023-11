NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (07.11.2023/ac/a/n)



Great Falls (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Die Analysten von D.A. Davidson & Co. stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) von "neutral" auf "buy" hoch.Die Analysten seien bestrebt, die jüngste Talfahrt der Aktie - die seit Ende September um 7% gesunken sei - zu nutzen, während das Unternehmen "solide" Ergebnisse für das dritte Quartal und "ermutigende" Kommentare für 2024 vorlege. Die derzeitige Bewertung der Aktie entspreche einem Abschlag von 11% gegenüber dem durchschnittlichen KGV der letzten fünf Jahre.Die Analysten von D.A. Davidson & Co. stufen die Booking Holdings-Aktie von "neutral" auf "buy" herauf. Das Kursziel laute nach wie vor 3.400 USD. (Analyse vom 06.11.2023)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:2.776,00 EUR +0,18% (07.11.2023, 10:58)