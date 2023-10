NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (23.10.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Analystin Meredith Jensen von HSBC:Meredith Jensen, Analystin von HSBC, stuft die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "buy" ein.Die Pandemie habe Veränderungen im Lebensstil, in der Technologie und im Verhalten beschleunigt, die die Reise- und Freizeitbranche prägen und das Wachstum ankurbeln würden. Laut HSBC würden Innovation und digitaler Handel die "Konvergenz der Betriebsmodelle und eine Erweiterung der Wettbewerbslandschaft" vorantreiben. Das Unternehmen habe 13 Unternehmen aus dem US-Reise- und Freizeitsektor in sein Portfolio aufgenommen und bevorzuge dabei Unternehmen, die ihre Größe und ihre differenzierte Marke nutzen würden, um eine nachhaltige Cash-Generierung voranzutreiben.Meredith Jensen, Analystin von HSBC, stuft die Aktie von Booking Holdings mit "buy" und dem Kursziel 3.650 USD ein. (Analyse vom 23.10.2023)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:2.595,00 EUR -0,27% (23.10.2023, 15:49)