NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.639,47 USD +2,73% (08.05.2023, 22:00)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (09.05.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Analyst Justin Post von BofA Securities:Justin Post, Analyst von BofA Securities, erhöht das Kursziel für die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) von 2.850 auf 2.900 USD.Booking Holdings habe einen "guten Start ins Jahr 2023" mit positiven Buchungszahlen und einem Ausblick für das zweite Quartal, der "konservativ erscheint", aber die Buchungszeiträume würden sich verlängern und zur Normalität zurückkehren und das Unternehmen sei der Meinung, dass Expedia ( ISIN US30212P3038 WKN A1JRLJ ) wettbewerbsfähiger sein könne, nachdem es in den letzten zwölf Monaten erhebliche Anteilsverluste habe hinnehmen müssen, was seiner Meinung nach zu einer Verlangsamung des Buchungswachstums führen dürfte.Justin Post, Analyst von BofA Securities, bewertet die Aktie von Booking Holdings weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 05.05.2023)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:2.394,00 EUR -0,17% (09.05.2023, 11:11)