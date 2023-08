Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (07.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Die Booking-Aktie setze auch zum Wochenauftakt ihre jüngste fulminante Aufwärtsbewegung fort. Überragende Q2-Zahlen und eine angehobene Q3-Prognose bei den Brutto-Buchungen hätten die Aktie am Freitag in die Höhe schießen lassen. Zum Wochenauftakt würden nun noch Analysten mit erhöhten Kurszielen auf den Plan treten. Folge: neues Allzeithoch.Wedbush-Analyst Scott Devitt etwa habe das Kursziel für Booking Holdings von 3.200 auf 3.450 Dollar angehoben und behalte das "outperform"-Rating für die Aktie bei. Die Q2-Ergebnisse von Booking hätten über den Schätzungen gelegen und weiterhin von seiner breiten geografischen Präsenz profitiert, da das internationale Wachstum die USA im Quartal übertroffen habe, mit einer bemerkenswerten Stärke in APAC (Asien-Pazifik-Raum), so der Analyst in einer Research-Note, wie CBNC berichtet habe.Die Analysten von Barclays seien sogar noch einen Tick optimistischer und würden das Kursziel - im Rahmen eines bestätigten "overweight"-Rating - von 3.130 auf 3.740 Dollar erhöhen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie noch rund 17 Prozent zusätzliches Aufwärtspotenzial."Der Aktionär" sei ebenfalls weiterhin optimistisch für seine laufende Empfehlung. Chartbild, Branchen-Sentiment (Top-Buchungslage) und Momentum würden weiter für die Booking-Aktie sprechen, die am Montag mit 3.190 Dollar ein neues Allzeit-Hoch markiere - bereits am Freitag habe der Titel mit 3.169 Dollar einen Bestwert erreicht. Und: Mit einem 2024er KGV von 18 sei der US-Tourismus-Titel alles andere als hoch bewertet - die Peers kämen nämlich auf 27.Investierte Anleger bleiben weiter dabei und lassen die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link