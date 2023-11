NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (06.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG).Obwohl das Unternehmen ein "solides Quartal" gemeldet habe, in dem Buchungen, Umsatz, EBITDA und Zimmerübernachtungen über der Marktprognose gelegen hätten, füge Evercore hinzu, dass "diese Ergebnisse nicht besonders beeindruckend sind - daher die Korrektur von 4% nachbörslich." Darüber hinaus sei die Q4-Prognose von Booking im Vergleich zum Markt gemischt ausgefallen, mit Buchungen und Einnahmen im niedrigen einstelligen Bereich über der Markteinschätzung, EBITDA im Einklang mit der Markteinschätzung und Zimmernächten leicht darunter.Die Analysten von Evercore ISI bewerten die Booking Holdings-Aktie weiterhin mit "outperform". Das Kursziel werde von 4.300 auf 3.900 USD gekappt. (Analyse vom 03.11.2023)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:2.680,00 EUR +0,60% (06.11.2023, 12:07)